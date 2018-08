Marcin Beme se chtěl stát rockovou hvězdou, lákal ho showbyznys. Zpívat, hrát nebo tančit však nikdy neuměl. Nakonec se do kultury pustil po svém. Jako jeden z prvních přenesl putování Malého prince nebo biografii zakladatele značky Apple ze stránek knih do tabletů a autorádií. Také s přispěním jeho společnosti Audiotéka i Češi teď mají mnohem širší výběr, co si místo hudby k práci, na cestách nebo při úklidu pustit.

Beme vystihl trend. Mnoho lidí nečte, zato hodně času věnují technologiím. Zájem o dobré příběhy ale neztratili. Těm, kteří už nejeví zájem o papírové knihy, stačí sáhnout do kapsy pro mobilní telefon. Knižní trh začínají dobývat firmy, které neprodávají tradiční literaturu ani elektronické knihy, ale mluvené slovo. "Ze začátku se na mě dívali jako na ďábla. Nikdo z knižních vydavatelů se mnou nechtěl mluvit. Mysleli si, že chci zabít tradiční knížky," vzpomíná dvaačtyřicetiletý polský podnikatel exkluzivně pro HN na start svého byznysu.

Na první pohled nenápadný muž v zeleném tričku a sportovních kalhotách, jehož byste si jako frontmana na pódiu asi nepředstavili, otevřel cestu k literatuře i lidem, kteří netráví hodiny čtením. Dříve třeba oblíbené autory poslouchali na CD, kazetách, případně měli jejich díla ve formátu MP3. Internetová aplikace jde dál − umožňuje vybrat si v telefonu, počítači nebo tabletu z nabídky, zaplatit a okamžitě poslouchat příběh vyprávěný některým z populárních herců.