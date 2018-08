Občanskou demokratickou stranou obchází strašidlo Václava Klause mladšího. V tomto týdnu Klaus nejprve zpochybnil spojenecké závazky Česka v NATO, když zcela ve shodě s Okamurovou SPD a komunisty volal po stažení českých vojáků z Afghánistánu. Pak veřejně podpořil kandidáta SPD Ladislava Jakla do Senátu. Voličům z toho musí jít hlava kolem. Když někdo prosazuje názory SPD, podporuje kandidáty SPD, tak to pravděpodobně bude… počkat… aha! Nejvýraznější člen prozápadní ODS! Kdo tomu rozumí, ať se přihlásí.

Co na to vedení občanských demokratů? "Měl by se raději věnovat školství" (místopředsedkyně klubu Jana Černochová). "Není to v souladu s postojem strany" (předseda Petr Fiala). Je to docela slabé. Jako by vám někdo nabořil tankem do baráku a vy byste mu řekli: "Promiňte, toto není zcela v souladu s mými zájmy." A nechali ho zaklapnout poklop a odjet, aby si mohl dát ještě důraznější repete.

Zevnitř ODS se problém pokouší leckdo bagatelizovat: "Co blázníte, vždyť Klaus mladší nemá žádný vliv! Na sjezdu neuspěl, v poslaneckém klubu je osamocen," zaznívá. Jenže marná sláva, Klaus junior je nejviditelnější politik partaje. Pro srovnání: Předseda ODS Petr Fiala má na Facebooku 38 tisíc sledujících, Klaus mladší 90 tisíc. Volby: Fiala 13 335 preferenčních hlasů, Klaus 22 635. Když jde nejvýraznější politik de facto proti vlastní partaji, je to problém, ne že ne.

Ano, dá se říci, že solitér je skoro v každé partaji. ČSSD má Jaroslava Foldynu, TOP 09 měla Jitku Chalánkovou atd. Ale dovedete si představit, že by někdo z nich říkal: Nevolte naši partaj? Ne, Klaus mladší je opravdu jiná liga. Pohybuje se v oblasti, kde končí solitérství a začíná renegátství. Srovnání snese snad jen s Janem Čižinským, který v Praze vystoupil proti "své" KDU. A ten už členem strany není.