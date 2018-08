Zakladatel a majitel skupiny Fenix Cyril Svozil je podle svých slov rád, že po něm firmu nepovede žádný mazánek. Šéfovi výrobce topných systémů se do Česka vrací syn Cyril, který posledních šest let řídil jednu z divizí holdingu ve Francii. "Nyní se bude zacvičovat na mou pozici," říká čtyřiašedesátiletý šéf skupiny Fenix. Do pěti let by se rád stáhl a skupinu kompletně přenechal potomkům.

Do Česka se také vrátila dcera Kateřina, jež v letech 2010−2013 řídila divizi v Barceloně. Momentálně šéfuje největší firmě v holdingu − Fenix Trading. "Mám radost z toho, že se mi podařilo děti zapojit, kolegové z firmy je respektují za to, co už dokázaly," pochvaluje si.

Holding v Jeseníku vyrábí elektrické topné systémy − topné kabely, rohože nebo sálavé panely. Používají se do podlahového nebo stropního vytápění domů.

Skupina má za sebou nejlepší rok v historii − loni utržila přes 1,4 miliardy korun a před zdaněním vydělala 174 milionů korun. Plánuje, že do dvou let obrat přesáhne dvě miliardy korun. Holding má pod sebou deset firem rozesetých po Evropě. Klíčová výroba stojí v Jeseníku, kde také pracuje většina z přibližně 320 zaměstnanců. Ostatní působí v dalších provozech v jiných zemích. Holding má výrobní pobočky například ve Francii, na Slovensku, ve Španělsku nebo ve Skotsku. "Tam děláme vytápění psích bud nebo terárií pro plazy. Jde to mimo náš hlavní byznys, největším zákazníkem je Saúdská Arábie," říká Svozil.

Zaměstnanec někdejších Rudných dolů Jeseník začal podnikat hned v roce 1990. Budovat něco vlastního jej roky lákalo. Ostatně i jeho otec byl podnikatel − pocházel z Prostějova a spolupracoval s podnikatelem Neherou, který proslul v textilní a oděvní branži. "Otec byl potupen, za což jsem nesl následky i já," vypráví Svozil. V době převratu mu bylo 35 let, což on sám považuje za ideální věk pro podnikání.