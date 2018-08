Není v současnosti jiné téma, které by premiér Andrej Babiš prožíval tak intenzivně jako neziskové organizace. Potvrdilo to jeho včerejší emotivní chování po zasedání vlády, kdy přišel mezi novináře a pustil se do několikaminutového monologu právě na téma neziskovek.

Z jeho slov je patrné, že nejvíce ze všeho mu vadí obrázek jeho samého jako politika, který se podle oponentů snaží likvidovat neziskový sektor snižováním dotací a až pod tlakem kritiků mění na snižování dotací svůj názor.