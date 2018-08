Armádní sklady zbraní, velíny energetických společností či mezinárodní letiště platí za ostře střežené objekty. Hlídají je kamery i fyzická ostraha. Nejzranitelnější prostory, do kterých by mohli proniknout teroristé či zloději, bývají navíc vybaveny bezpečnostními dveřmi se speciálními zámky. Ty jsou mnohdy elektronické a programovatelné, aby bylo možné v čase měnit přístupová práva do objektu. Důvod je prostý: kdyby se klíč od dveří ztratil nebo ho někdo ukradl, mohl by se dovnitř dostat "narušitel". Když má ale správce objektu možnost zámek jednoduše přeprogramovat, nikdo nepovolaný dveře neodemkne. A to ani tehdy, když ukradený klíč do zámku pasuje. Většina elektronických zámků je závislá na přívodu elektřiny, kvůli čemuž je pak ale útočníci mohou lehce zkratovat. Tuzemský výrobce Tokoz ze Žďáru nad Sázavou nedávno přišel s elektronickým uzamykacím systémem, který se obejde i bez proudu ze sítě.

S novým zámkem s názvem ePRO má firma z Vysočiny velké plány.