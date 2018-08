Zavedení jednokolových voleb do Senátu se opět vzdálilo, a to i přes to, že je uvedeno v programovém prohlášení vlády. Senátoři nepodpořili ve druhém čtení novelu, která navrhovala zavedení modifikovaného australského modelu. Ten by pracoval se systémem preferenčních hlasů, které by přecházely podle kroužkování jednotlivých voličů z neúspěšných kandidátů na ty úspěšnější.