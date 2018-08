Bývalý ministr Antonín Prachař se před dvěma lety rozešel s hnutím ANO. Dnes je lídrem strany Starostové a nezávislí pro komunální volby v Přerově. I nadále se však angažuje v celorepublikových dopravních tématech. Neskrývá přitom svoji nespokojenost a nesouhlas se současným ministrem dopravy Danem Ťokem (nezávislý za ANO). "Namísto toho, aby například odstranil billboardy kolem dálnic − k čemuž má zákonné kompetence, ale není toho zřejmě schopen −, ukazuje ramena na Českých drahách, aby všichni uvěřili, že ten resort skutečně řídí," stěžuje si v rozhovoru pro HN exministr dopravy.

HN: Co říkáte na nedávnou výměnu dozorčí rady Českých drah?

Hlavně jsem nevěřil vlastním uším, když pan ministr Ťok říkal, že od nové dozorčí rady očekává výměnu managementu Českých drah. A to formou výběrového řízení. Kdyby tohle pronesl například francouzský ministr dopravy, vlak TGV zastaví v poli a ministr má sbaleno dříve, než se rozjede. To vám garantuji.

HN: Proč to vnímáte tak fatálně?

Jak jsou dnes financovány České dráhy? 27 miliard korun je v dluhopisech, ve Frankfurtu a v Londýně. Nad výnosností a hodnotou těchto dluhopisů bdí ratingová agentura Moody's. Už v roce 2014, když jsem byl ještě ve vládě, kvůli neplnění některých závazků ze strany Českých drah hrozilo, že Moody's sníží jejich rating mimo takzvané investiční pásmo. Jinými slovy tím agentura řekla investorům, že jejich investice do dluhopisů jsou natolik ohroženy, že reálně hrozí, že nebudou nikdy splaceny.

Tehdy jsme hledali člověka, který by byl schopen to riziko zvrátit, jednat s věřiteli. A já jsem přesvědčen, že pan generální ředitel Krtek byl v tomto směru úspěšný. Dokázal zvýšit rating o dva stupně a České dráhy jsou nyní ve stavu, v jakém minimálně pět let nebyly. Pan Ťok ale teď svým prohlášením znejisťuje celý trh − v době, kdy má firma rating obhajovat a splácet dluhopisy, vymění představenstvo. S kým teď má Moody's vlastně jednat, když je mandát současného vedení velmi nejistý? Ťok ohrozil samotnou podstatu Českých drah.

HN: Dan Ťok ale mluvil také o tom, že je třeba dozorčí radu, v jejímž čele byl poslanec za ANO Milan Feranec, odpolitizovat a profesionalizovat. To je snad správné, nebo ne?

Odpolitizování dozorčí rady je jistě správné. Pan Feranec měl odejít okamžitě, když se stal loni v říjnu poslancem. Nicméně pan Ťok radu odpolitizoval tak, že pana Ferance nahradil panem Štrofem, funkcionářem ANO a dosavadním šéfem kanceláře předsedy sněmovny pana Vondráčka. To je snad odpolitizování? Navíc si jej pan Ťok vybral za politického náměstka.

Antonín Prachař (55) ◼ Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. V letech 1987–1991 pracoval jako vedoucí údržby v Přerovských chemických závodech. V letech 1995–1998 působil coby viceprezident sdružení automobilových dopravců

Česmad Bohemia. ◼ Od roku 2012 byl členem hnutí ANO 2011. Koncem ledna 2014 byl jmenován ministrem dopravy ve vládě Bohuslava Sobotky. V polovině listopadu 2014 funkci opustil. ◼ V únoru 2016 z ANO vystoupil a začal spolupracovat s hnutím STAN, je jeho lídrem pro blížící se komunální volby v Přerově. ◼ Prachař je ženatý a má dva syny.

HN: Mimochodem, podle neoficiálních informací jste se prý i vy chtěl kdysi pana Ferance, když byl ještě náměstkem na ministerstvu, zbavit. Prý jste se jej v roce 2014 pokusil odvolat, nakonec jste ale byl "odejit" sám.

Ano, přesně takhle to bylo. Já jsem v říjnu 2014 informoval předsedu poslaneckého klubu ANO pana Faltýnka o nespokojenosti s prací pana Ferance, který ode mě v květnu toho roku dostal za úkol odkoupit chybějící minoritní podíl ve firmě ČD-Telematika. Tak aby státní České dráhy v této strategické firmě, na jejíž optické síti je závislá celá Správa železniční dopravní cesty i veřejná správa, získaly 100 procent akcií. Pan Feranec měl za úkol projednat s minoritními akcionáři možnosti odkupu, ale do října neudělal nic. Na jedné z porad jsem se ptal, jak je to daleko, a nedostal jsem od něj uspokojivou odpověď. Byly tam i signály jeho arogantního chování. Řekl jsem si, že toto musí skončit.

Oznámil jsem panu Faltýnkovi, že bude lepší, když pan Feranec odejde sám, nebo jej budu muset odvolat. A pan Faltýnek mi vysvětlil, že to mám nechat nějaké dva nebo tři týdny, že se to "vyřeší". No a vyřešilo se to tak, že mi po pár dnech večer přišli oznámit, že končím já.

HN: Jak jste to celé vnímal? I vy jste byl ve vládě za ANO, byl jste snad pro někoho nepohodlný?

Já to nekomentuji. Prostě bylo potřeba tam pana Ferance udržet a bylo potřeba se zbavit toho, kdo jej chtěl odvolat.

HN: A co říkáte tomu, jak to s Telematikou dopadlo? Stát opakovaně promarnil šanci akcie odkoupit a nakonec přes olomouckého bankéře pana Hubáčka inkriminovaný menšinový podíl získala finanční skupina PPF.

Je to celé jednoznačné selhání státu. Rozhodně nevěřím, že by se současný vlastník akcií chtěl podílu v ČD-Telematice dobrovolně zbavit, když skupina PPF zároveň ovládá největšího vlastníka sítě optických kabelů, firmu Cetin.

HN: Ministr Ťok vytýká Českým drahám, že nedělají nic pro liberalizaci železničního trhu. S tímto hodnocením také nesouhlasíte?

České dráhy jsou přece jedním z komerčních subjektů poskytujících služby na železnici. Nic víc. To samé by mohl pan ministr vytýkat i Jančurovu RegioJetu. Proč to nedělá vůči dalším? Problém s liberalizací je primárně problémem ministra dopravy, nikoho jiného. On má například jasně říct, jak bude vypadat závazek veřejné služby. Pokud vím, České dráhy například přišly s projektem sdíleného jízdného, aby lidé mohli jezdit po republice s jedinou jízdenkou, bez ohledu na dopravce.

Ale ministerstvo nedokáže nastavit pravidla.

HN: Máte pro Dana Ťoka i nějakou pochvalu?

Je to velmi schopný politický akrobat. Jedno křeslo ve třech vládách po sobě − za to nezbývá než jej pochválit.