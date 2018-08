Na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze a Olomouci je dnes posílená ochranka a ve střehu je i městská policie. Od osmi hodin ráno fond přijímá žádosti o zvýhodněné půjčky na bydlení pro mladé lidi, zvýšená bezpečnostní opatření mají pomoci, pokud by mezi žadateli došlo ke strkanicím a rozmíškám.

Na pořízení či stavbu rodinného domu půjčí stát až dva miliony korun, na byt až 1,2 milionu a na modernizaci bydlení 300 tisíc. Úvěr může být maximálně do 80 procent hodnoty pořizované nemovitosti. Peněz však není mnoho a o tom, kdo na úvěr dosáhne, rozhodne i čas podání žádosti. "Předpokládáme, že rozpočet může být velmi rychle vyčerpán," říká ředitelka komunikace fondu Karolína Smetanová.

O úvěr mohou žádat buď sezdané páry do 36 let nebo páry nesezdané, které pečují o dítě do 15 let. U sezdaných párů dítě není podmínkou. Oproti klasické hypotéce od komerčních bank dostanou nižší úrok. Na letošek má fond připraveno 650 milionů korun. Pro srovnání: loni činil celkový objem nových hypoték 225 miliard, tedy asi třistapadesátkrát tolik.