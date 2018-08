Pětačtyřicet metrů nad hlavami lidí v obytných domech v italském Janově přejely každý den tisíce aut. Morandiho most spojoval severozápad země s italskou Riviérou, vedla přes něj cesta až do Francie. V úterý se most zřítil za plného provozu. Asi 20 vozidel skončilo v sutinách, další spadla do řeky Polcevera, na železniční koleje a průmyslové haly. Kolaps přetnul klíčové spojení a rozdělil region na dvě části.

Na místo se okamžitě sjelo nejméně 200 hasičů a desítky záchranářů. V deštivém počasí vypadalo okolí jako po zemětřesení. Sutiny prohledávali specialisté se psy. "Je to peklo," uvedli pro list La Stampa záchranáři, kterým se podařilo vyprostit několik přeživších.

Neštěstí si vyžádalo 35 obětí, další desítky lidí byly zraněny. Podle počtu mrtvých jde o největší neštěstí spojené s pádem mostu za poslední léta. Náměstek italského ministra dopravy Eduardo Rixi upozorňuje, že číslo nemusí být konečné.