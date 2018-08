Odborný náměstek je v Česku nedostatkové zboží. Alespoň jednoho postrádá šest ministerstev, některým z nich se ho nedaří získat ani přes opakovaně vypsaná výběrová řízení. O post nejvýše postavených úředníků v resortu není příliš zájem, na některá místa se často nehlásí ani jediný uchazeč. V jiných případech zase ministerstva mezi nízkými jednotkami zájemců vhodného kandidáta nenajdou. Ministerstva zatím tvrdí, že bez nich krátkodobě fungovat schopna jsou.

"Výběrové řízení bylo vyhlášeno třikrát. V prvním nesplňoval žadatel podmínky stanovené zákonem o státní službě. Druhé bylo zrušeno, protože nebyla doručena žádná žádost. Třetí výběrové řízení právě probíhá," popisuje realitu shánění náměstka pro sekci informačních a komunikačních technologií na ministerstvu pro místní rozvoj jeho mluvčí Vilém Frček. A podobnou zkušenost mají i v dalších resortech.

Náměstek pro státní službu Josef Postránecký tvrdí, že neobsazených je zhruba deset procent postů odborných náměstků a že v takových případech na jejich místech suplují zastupující ředitelé podřízených sekcí nebo jiní náměstci. Souhlasí s ministerstvy, že to krátkodobě na chod ministerstev nemusí mít zásadní vliv. "Pokud by ale to místo bylo neobsazeno třeba rok nebo delší dobu, potom se to nepochybně může projevit v chodu sekce," říká Postránecký.