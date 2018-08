Před rokem se v brněnských developerských projektech dal ještě sehnat byt s cenou do 50 tisíc korun za metr čtvereční, dnes už se jich za tuto cenu prodává jen několik kusů. Zdaleka nejvíce z přibližně 700 dostupných bytů v novostavbách má cenovku vyšší než 70 tisíc korun za metr. Nejvíce developeři požadují za jednopokojové byty − v průměru to činí 75 100 korun za metr. Drahé byty už však v Brně nejdou tak dobře na odbyt. Celkové prodeje letos oproti loňsku klesly o polovinu a jsou nejnižší za poslední čtyři roky.

"Nabídka luxusnějších nemovitostí je dostatečná a odpovídá poptávce, zatímco nové levné byty nejsou vůbec a střední cenový segment se prodává méně než dřív," komentuje Alexej Veselý, ředitel developerské firmy Trikaya, jež brněnský trh novostaveb už několik let systematicky sleduje.

Podobný trend se projevuje i v Praze, kde se nabízejí nejdražší nemovitosti v zemi. Nejvíce, celkem 37 procent jednotek, spadá do kategorie nad 100 tisíc korun za metr čtvereční. Počet bytů v nově nabízených rezidenčních projektech za cenu do 50 tisíc korun za metr by se dal spočítat na prstech jedné ruky.

"Podíl dostupných bytů, jejichž cena převyšuje 100 tisíc korun na metr čtvereční, se za poslední rok více než zdvojnásobil," říká Radek Polák, mluvčí developerské skupiny Trigema. Ta podobně jako brněnská Trikaya podrobně vyhodnocuje ceníky rezidenčních developerských projektů v tuzemsku.