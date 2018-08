Dlouhá léta se cena dotovaných paliv ve Venezuele, která má vůbec největší prokázané zásoby ropy na světě, nijak neměnila. Za cenu jednoho šálku kávy si řidič mohl natankovat malé SUV 9000krát. Jenže s tím je nyní konec. Prezident Nicolás Maduro se odhodlal k překvapivému kroku.

Oznámil, že domácí ceny pohonných hmot by se měly dostat na mezinárodní úroveň. "Palivo se musí prodávat za mezinárodní ceny, abychom zabránili jeho pašování do Kolumbie a do Karibiku," prohlásil prezident.