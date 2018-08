Položme si jednoduchou otázku: Kdo vlastně vstupuje do oddlužení? Je to osoba předlužená, bez majetku a v situaci úpadku. Takových lidí je v současné době okolo půl milionu. Skoro všichni mají jednu, či spíše více exekucí, nemají tedy účet v bance ani perspektivu konsolidace vlastního či rodinného života v dohledné době. Jejich nejbližší příbuzní, manželé a děti, se potýkají s následky krizové situace, aniž by ji způsobili. Dokud dlužník nezaplatí své závazky i setrvale narůstající příslušenství, tedy například úroky z prodlení, není bez osobního bankrotu z dluhů úniku.

Demotivovaní dlužníci

Dlužníkovi vznikla povinnost platit svým věřitelům nejčastěji ze smluvního závazku, který nedodržel. Úleva z této povinnosti jde zákonitě na úkor a účet věřitelů a dalších příjemců plnění. Jsou to tedy věřitelé − fyzické osoby nevyjímaje −, kteří nesou tíhu "očistného" mechanismu. Stávající hranice vstupu do oddlužení se osvědčila. Přesto jej nemálo dlužníků nemůže nebo nechce využít. Konstrukce výpočtu nezabavitelné částky nemotivuje dlužníky v režimu nepřednostních exekucí k tomu, aby o oddlužení uvažovali. V případě oddlužení by jim totiž zůstalo měsíčně méně peněz k uživení rodiny.

Druhým nedostatkem stávající právní úpravy je nízká motivace dlužníků dosahovat vyšších příjmů v průběhu oddlužení. To vede celkově k nižšímu uspokojení věřitelů, než by bylo ideálně možné. Pozměňovací návrhy k vládní novele insolvenčního zákona na to reagují a přinášejí možnost vyšší nezabavitelné částky.

Hledá se také řešení pro ty, kteří nemají možnost uhradit 30 procent stávajících závazků a nepřekročí tak hranici pro vstup do oddlužení. Jestliže má být hranice 30 procent prolomena, pak jenom tehdy, když žádný věřitel − případně insolvenční správce − nezpochybní poctivý přístup dlužníka k adekvátnímu zajištění postižitelných příjmů. Mělo by být na soudci, aby zvážil argumenty a rozhodl o vydání nebo nevydání osvobozujícího usnesení v případě odůvodněných výtek ke snaze dlužníka o nalézání a udržení odpovídajícího zaměstnání a tím i příjmů.