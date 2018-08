Návrh novely insolvenčního zákona, který je nyní před druhým čtením v Poslanecké sněmovně a který má umožnit osobní bankrot většímu počtu dlužníků, se nejspíš změní. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením nového šéfa resortu Jana Kněžínka podporuje změny navržené poslanci Patrikem Nacherem a Taťáňou Malou (ANO). Jejich verze novely na rozdíl od původní předlohy bývalého ministra Roberta Pelikána nepočítá se sedmiletou variantou oddlužení, při níž by dlužník nemusel věřitelům zaplatit ani korunu.

"Ztotožňujeme se s tím, že sedmiletá varianta může být v řadě případů zbytečně nákladná, protože by po celou dobu bylo třeba hradit odměnu a náklady správce i insolvenčního soudu," vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Návrh Nachera a Malé počítá jen se dvěma variantami oddlužení − tříletou a pětiletou. To však neznamená, že by definitivně padla možnost zbavit se dluhů také v případě, že z nich dlužník nezvládne vrátit věřitelům nic. I podle Nachera a Malé to za určitých okolností má být možné. Na rozdíl od současného pětiletého oddlužení ale nebude dlužník při vstupu do osobního bankrotu testován, zda dokáže splatit alespoň 30 procent svých závazků. Rozhodovat o tom, jestli splnil podmínky, bude soudce až na konci procesu. Pokud uzná, že dlužník udělal vše, co bylo v jeho silách, zbaví ho dluhů i v případě, že na hranici 30 procent nedosáhl.