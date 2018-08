Předkupní právo, případně jiný typ omezení prodejů zemědělské půdy se do slovníku politiků vrací jako permanentní bolest zubu. Naposledy se jej do zákona snažila Agrární komora dostat v roce 2015, proti byli nejen malí vlastníci, ale i tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka. Nyní je v programovém prohlášení "pouze" zavedení oznamovací povinnosti při prodeji půdy, což ovšem neznamená, že se velké zemědělské firmy vzdaly myšlenky na předkupní právo.

Nově se teď myšlenky na omezení nakládání se zemědělskou půdou přidružily k úvahám, které mají půdu ochránit před suchem a erozí. Teoreticky by se restrikce nakládání s půdou mohly probojovat až do ústavy. Půda jako neobnovitelný zdroj si samozřejmě zaslouží důkladnou ochranu. Což ovšem neznamená, že kvalitní ornici zachrání to, že stát zcela řízeně dovolí ještě menší ochranu malých vlastníků půdy než doposud, kdy jsou fakticky rukojmími velkých zemědělských podniků.