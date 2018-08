Ve sci-fi románu čínského spisovatele Liou Cch'-sin Temný les se objevuje termín "mentální pečeť". Jde o to, že neurověda přišla na to, jak vypnout jedinci kritické myšlení a implantovat mu libovolné neochvějné přesvědčení, byť by to byl sebevětší nesmysl. Člověk pak například mohl hluboce věřit tomu, že voda je toxická, a nedokázal se napít, i kdyby měl zemřít. Nebylo možné mu to vymluvit, přesvědčit ho jakýmikoliv důkazy. Všechny ostatní duševní funkce byly přitom zachovány. Objev "mentální pečeti" samozřejmě našel bohatého využití hlavně v oblasti ideové, politické. A pozoruhodné je, že řada lidí si dokonce nechala mentální pečeť implantovat zcela dobrovolně − proto, aby za všech okolností mohli upřímně věřit tomu, čemu věřit chtějí.

Zdá se, že čínská sci-fi došla svérázného naplnění v současném Česku: Stále více lidí se chová, jako by měli implantovanou "mentální pečeť". Ve spoustě témat je nepřesvědčíte jakýmikoliv argumenty, jakýmikoliv důkazy.

Máme například lidi, kteří jsou neochvějně přesvědčeni, že v Česku jsou desetitisíce migrantů a vláda to tají. Jsou lidé pevně věřící na chemtrails. Řada lidí je přesvědčena, že existuje spiknutí neomarxistů. Další že za všechno může Kalousek. A na druhé straně najdeme lidi pevně věřící, že Miloš Zeman je čisté zlo. Nevymluvíte jim nic, důkazy si vyslechnou, pak ale mechanicky zopakují svou původní tezi. Mentální pečeť je zjevně neprůstřelná. A široce rozšířená.

Jak se to přihodilo? Inu, v chaotickém světě existuje obrovská podprahová poptávka po pevném bodě, pevném náhledu, jednoduchém vysvětlení. Takže se objevila spousta zdatných profesionálů, říkejme jim tvůrci mentálních pečetí, kteří poptávce vyšli vstříc. Pracují se základními mechanismy a symboly, jako je kmenovost, obraz nepřítele, pomsta atd. A zjevně se jim daří.

Soudobé mentální pečeti samozřejmě nevznikají tak, že se lidem někdo hrabe v mozku, alespoň ne přímo. Jejich tvůrci nemusí nikomu nasazovat na hlavy přístroje. Stačí, když mluví. Dostatečně přesvědčivě, jednoduše, jednoznačně, ovšem v dostatečném počtu variací a v dostatečném počtu opakování. Ne, dnes už to není tak, že by se tisíckrát opakovaná lež stávala pravdou. Jen se tisíckrát vykreslené zjednodušení, či rovnou alternativní realita, stává hlubokým přesvědčením, ve kterém mnoho lidí rádo zakotví jako v přístavu jistoty.