Statistici informující o vývoji ekonomiky žijí v pravidelném cyklu. Nejdříve přijdou s prvním odhadem, pak s jeho zpřesněním a někdy, třeba i s víc než ročním zpožděním, následuje revize předchozích údajů. Proto není rozumné z jednoho čísla dělat dalekosáhlé závěry a lomit rukama, když je nepříznivé, ani otvírat šampaňské, když vypadá slibně. Ovšem dlouhodobější trendy už si hodnocení zasluhují.

Co vypovídají včerejší údaje o vývoji hospodářství? Česká statistika ukázala zpomalení meziročního růstu na 2,3 procenta. Z předchozích 4,2 procenta je to docela výrazný seskok. Informace, že je to nejhorší výsledek od podzimu 2016, nepříliš veselý odstín ještě trochu ztmaví.

Jenže jsme v říši statistiky, a tak dojde na zaklínadlo jménem srovnávací základna. Ta způsobuje, že pokles dynamiky vypadá hodně dramaticky jednoduše proto, že celoroční růst už nevylepšuje zrychlená expanze první poloviny roku 2017. Samotné poslední čtvrtletí bylo s růstem 0,5 procenta vlastně úplně stejné jako první letošní. Ekonomika zas tolik nebrzdí, celoročně pojede rozvážným tempem kolem tří procent.

A to je právě kámen úrazu. Většina našich sousedů porovnatelné ekonomické úrovně zařadila vyšší rychlost.