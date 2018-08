◼ ČESKO

Nelegálně zaměstnaných hlásí inspekce přes dva tisíce Inspekce práce odhalila letos v prvním pololetí 2211 lidí, kteří pracovali nelegálně. Zhruba tři čtvrtiny z nich tvořili lidé ze zemí mimo Evropskou unii, pětinu Češi a zbytek pracovníci z ostatních unijních států. Za celý loňský rok inspektoři při kontrolách nelegálního zaměstnávání zaznamenali porušení pravidel u 2918 lidí. Na nelegální práci se zaměřilo letos od ledna do konce června 4107 kontrol. Inspekce spadá pod ministerstvo práce. ◼ ČÍNA

Peking popírá zprávu, že zadržuje muslimské Ujgury Čína odmítla tvrzení OSN, že v internačních táborech v provincii Sin-ťiang na severovýchodě země zadržuje milion muslimských Ujgurů. Někteří lidé, které podvedli islamističtí extremisté, tam jen podstupují převýchovu, tvrdí Peking. Čínský státní list Global Times napsal, že nátlak na Ujgury zabránil tomu, aby se provincie stala "čínskou Sýrií" nebo "čínskou Libyí". Ujgurové jsou druhým nejpočetnějším muslimským etnikem v Číně. ◼ ČESKO

Na kontě pro rodiny padlých vojáků je více než pět milionů Více než milion korun přibylo od pátku do mimořádné sbírky pro rodiny tří českých vojáků, kteří padli v Afghánistánu. Vojenský fond solidarity vyhlásil sbírku minulé pondělí, lidé už na pomoc pozůstalým poslali přes 5,3 milionu korun. Sbírka potrvá do konce měsíce. Peníze se rozdělí rodinám Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka, kteří zemřeli minulou neděli po útoku sebevražedného atentátníka. Tento týden budou pohřby všech tří vojáků. ◼ ČESKO

Invalidů s duševními nemocemi přibývá Čtvrtina invalidních důchodů loni byla vyplácena kvůli duševním nemocem a poruchám chování. Z těchto důvodů je pobírá přes 100 tisíc lidí. Jejich podíl na celkovém počtu roste, o pět let dříve to byla pětina. Ukazují to statistiky České správy sociálního zabezpečení. Celkem bylo loni invalidních důchodců přes 424 tisíc. Do psychiatrické péče plynou ročně asi čtyři procenta zdravotnického rozpočtu, zhruba 10 miliard korun.

◼ ČESKO

V Českých Žlebech se sešli rodáci žijící v Německu Desítky lidí z různých koutů Německa se sešly v Českých Žlebech na Prachaticku. Vrátili se do míst, kde vyrůstali nebo odkud pocházejí jejich předkové. Dorazili na tradiční setkání rodáků, jehož součástí je poutní slavnost se mší. V Českých Žlebech, kousek od hranic, v minulosti žilo více než tisíc obyvatel, z nichž většina byli Němci. Po druhé světové válce byli odsunuti do Německa a obec poblíž hranic téměř zanikla. Nyní v ní žije jen pár desítek lidí. ◼ ČESKO

Inspekce začala řešit pálení trenýrek na Hradě Česká inspekce životního prostředí zahájila přestupkové řízení kvůli happeningu, při kterém prezident Miloš Zeman na Pražském hradě spálil červené trenýrky. Inspekce neupřesnila, proti komu řízení vede. Mluvčí Jiří Ovčáček sdělil, že Hrad byl o věci informován. Zeman v polovině června spálil obří trenýrky, které v roce 2015 nad Hradem vyvěsili místo standarty členové skupiny Ztohoven. Soud jim za to uložil podmínku. ◼ Z TWITTERU

Stát si musí dát pozor, aby přílišně nenadržoval jen jedné části pracující populace. OSVČ pracují v průměru o 5 hodin více. Ani Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků ČR nesouhlasí se zkrácením pracovní doby, nejdříve musíme zvýšit výkonnost. @HelenaHorska Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank, komentuje návrh odborů, aby zaměstnanci pracovali denně o půl hodiny méně. Úlevu by měly mít i osoby samostatně výdělečně činné. ◼ ČESKO

Qatar Airways nasadí do Prahy obří Dreamliner Letecká společnost Qatar Airways bude od 28. října na lince z Prahy do katarského Dauhá letadlo Boeing 787-8 Dreamliner s kapacitou 254 cestujících. Jde o jedno z nejmodernějších letadel. Na ranní lince bude i nadále létat Airbus A320 s kapacitou pro 132 cestujících. K nasazení většího letadla přistupuje Qatar Airways po zhruba roce provozu přímé denní linky mezi Prahou a Dauhá.

" Motto projektu je, že za svobodu se má bojovat kdekoli a jakkoli, není k tomu potřeba nic než odhodlání. Eva Hrubá Paměť Krkonoš spolupracuje na naučné stezce, jež má připomínat setkávání disidentů na česko-polském pomezí. ◼ ČESKO

Poškození z Horoměřic podali ústavní stížnost Právník Lubomír Kincl, jenž zastupuje bytové družstvo Svatopluk, podal ústavní stížnost proti verdiktu Nejvyššího soudu o vyklizení bytů v Horoměřicích u Prahy. Členové družstva si domky sami dostavěli, opustit je nechtějí. Ústavní soud požádali o odklad vykonatelnosti sporného verdiktu a také o rychlé projednání stížnosti "mimo pořadí". Zástupce družstva Martin Junek doufá, že soud projeví lidskost. ◼ ČESKO

V rybnících není dost vody, rybáři je provzdušňují Jihočeští rybáři musí v horkých dnech používat provzdušňovací techniku, která zajišťuje rybám v rybnících kyslík. Úhyn ryb zatím nezaznamenali. Někteří rybáři aerační techniku nasazují jen místy, protože zařízení vodu v rybnících ohřeje a ryba se pak nemá kde ochladit. ČTK to řekli zástupci Rybářství Třeboň, Rybářství Nové Hrady a firmy Blatenská ryba. Na jiných místech země ryby kvůli suchu hynou. ◼ Z TWITTERU

Hnutí ANO si v Uherském Hradišti vybralo jako svůj ústřední reklamní slogan pro komunální volby Provaz pro Hradiště. Ve městě, kde komunisté krutě týrali politické vězně elektrošoky a mnohé z nich popravili na šibenici. @LKrec Luboš Kreč, reportér, Forbes ◼ ČESKO

NS přezkoumá případ šíření islámské knihy Kauzu šíření českého překladu knihy Základy tauhídu − Islámský koncept boha přezkoumá Nejvyšší soud. Žalobci nesouhlasí se zproštěním bývalého předsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáňky. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman proto podal dovolání. Zeman v dovolání zejména argumentuje pro posouzení salafismu jako hnutí ve smyslu trestního zákoníku.

◼ MEXIKO

V Mexiku plánují postavit železnici napříč Yucatanem Ambiciózní plán pro oživení cestovního ruchu v odlehlých oblastech Mexika představil nově zvolený prezident Andrés Manuel López Obrador, který se úřadu ujme v prosinci. Postavit chce 830kilometrovou železniční trať, která propojí oblíbené mexické letovisko Cancún s mayskou archeo­logickou lokalitou Palenque na jihu země. Trať v hodnotě 3,2 miliardy dolarů by tak vedla napříč celým poloostrovem Yucatan. Návrh vzbudil nadšení, ale i rozpaky. ◼ SLOVENSKO

Úřady chtějí kvůli únosu zbavit mlčenlivosti 44 lidí Slovenská prokuratura žádá při vyšetřování kauzy kolem možného zapojení Slovenska do loňského únosu vietnamského podnikatele z Německa do vlasti zbavit mlčenlivosti čtyři desítky lidí. Vyplývá to z vyjádření slovenského generálního prokurátora Jaromíra Čižnára. Řekl také, že německá strana nemá zájem na vytvoření společného vyšetřovacího týmu ve zmiňovaném případu. Berlínští vyšetřovatelé nepochybují, že podnikatel letěl slovenským vládním letadlem. ◼ ÍRÁN

Íránský vůdce odmítl rozhovory s USA Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí zakázal vést přímé rozhovory s USA. Vyloučil možnost, že by Írán využil nabídku amerického prezidenta Donalda Trumpa k jednání. USA v květnu odstoupily od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. ◼ RUSKO

Rusko kritizovalo USA za nové ekonomické sankce Moskva se včera znovu důrazně ohradila proti tvrzení západních států o jejím podílu na otravě bývalého špiona Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii. USA ignorují fakt, že Rusko své chemické zbraně zničilo pod mezinárodním dohledem, uvádí ruské ministerstvo zahraničí a upozorňuje, že USA samy chemický arzenál dosud nezlikvidovaly. Březnová otrava Skripalových vyvolala sérii sankcí a diplomatickou roztržku mezi Moskvou a západními zeměmi.

" České námluvy byly pro Čínu naprostým vítězstvím − v Evropě získala pevného přítele. The New York Times v článku o změně vztahu České republiky k Číně po nástupu Miloše Zemana do prezidentské funkce ◼ NORSKO

Norský ministr odstoupil kvůli utajené cestě do Íránu Norský ministr pro rybolov Per Sandberg rezignoval kvůli porušení protokolu při své soukromé cestě do Íránu. Jeho nástupcem bude podle úřadu premiérky Harald Tom Nesvik, který je stejně jako Sandberg politik ze Strany pokroku. Sandbergova červencová cesta do Íránu, o níž ministr nedal svým kolegům vědět a vzal si na ni služební mobil s citlivými údaji, vyvolává v Norsku debatu již delší dobu. ◼ RUSKO/NĚMECKO

Putin jede v sobotu do Berlína za Merkelovou Ruský prezident Vladimir Putin přijede nadcházející sobotu do Berlína na jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Oznámil to mluvčí německé vlády Steffen Seibert. Půjde již o druhé setkání obou státníků během tří měsíců. Merkelová a Putin mají podle Seiberta na zámku Meseberg u Berlína hovořit především o konfliktech v Sýrii a na východě Ukrajiny. ◼ USA

Rebelka Madonna se dostala do knihy rekordů Celosvětově dosud prodala přes 335 milionů desek a tím se jako nejúspěšnější sólová zpěvačka dostala do Guinnessovy knihy rekordů. Oprávněně si tak vysloužila přezdívku "královna popu". Americká zpěvačka Madonna, která 16. srpna oslaví šedesátiny, během své kariéry, kterou zahájila roku 1982, nezažila slabé období a už více než 35 let patří mezi nejvýraznější a nejvlivnější postavy showbyznysu.

◼ DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

Státní Lesy ČR chtějí vyvážet dřevo do Číny Státní podnik Lesy České republiky (LČR) by chtěl do Číny vyvážet dřevo, kterého je nyní kvůli kůrovcové kalamitě v Česku a střední Evropě nadbytek. Letos by měl podnik do Číny vyvézt několik desítek tisíc metrů krychlových smrkové kulatiny. V dalších letech by objemy vyvezeného dřeva mohly být výrazně vyšší. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a ročně se v nich vytěží kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva. ◼ POHONNÉ HMOTY

Pohonné hmoty budou mít od října nové symboly Kvůli jednotnému značení motorových paliv, které začne platit v celé EU od 12. října, budou stojany i tankovací pistole na všech čerpacích stanicích v ČR označeny novými symboly. Příslušné značky ponesou na krytu od nádrže také nově vyrobená auta. Benzinová ponesou označení v kruhu, naftová paliva ve čtverci a plynná v kosočtverci. Písmena v uvedených symbolech budou značit typ biosložky, číslo podíl biosložky. ◼ ROPA

OPEC čeká nižší poptávku po své ropě Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila odhad poptávky po své ropě na příští rok. Nyní čeká, že svět bude potřebovat od 15 členů kartelu v příštím roce 32,05 milionu barelů denně, což je o 130 tisíc barelů méně, než OPEC čekal minulý měsíc. Pokles poptávky znamená, že bude slabší tlak na producenty, aby zvýšili dodávky a vykompenzovali tak nižší těžbu ve Venezuele, Libyi a případně v Íránu. ◼ PLATBY

Platba kartou v e-shopech předstihla dobírku Platby dobírkou jako nejoblíbenější způsob úhrady vystřídalo v internetových obchodech placení kartou. Zatímco před dvěma lety kartou platila čtvrtina zákazníků a dobírku využívalo 34 procent lidí, letos využívá karetní transakce 34,5 procenta a dobírku asi 29 procent zákazníků. Více než třetina dotázaných v současné době hradí každý měsíc nějaké zboží nebo službu pomocí on-line platebních nástrojů. ◼ POTRAVINÁŘSTVÍ

Karlovarské minerální vody měly tržby 4,3 miliardy Skupina firem Karlovarských minerálních vod (KMV) dosáhla v pololetí letošního roku tržeb ve výši 4,3 miliardy korun. Meziročně jde o nárůst o tři procenta. Skupině, která je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě, rostl i hrubý zisk, i když konkrétní čísla společnost neuvádí. Ekonomický růst umožnil firmě v červenci zvyšování mezd v českých závodech, už počtvrté od dubna 2017. ◼ PRŮMYSL

Koh-i-noor Mladá Vožice skončil ve ztrátě 19,3 mil. Firma Koh-i-noor Mladá Vožice, která vyrábí aerosolové ventily a jejich příslušenství, skončila loni ve ztrátě po zdanění 19,3 milionu korun, předloni vytvořila zisk po zdanění 2,4 milionu. Tržby společnosti, která má kolem 200 zaměstnanců, loni meziročně klesly téměř o 16 procent na 237,2 milionu. Z informací na webu firmy vyplývá, že loni otevřela novou pobočku v Itálii a postavila novou výrobní halu a skladovací prostory. ◼ PRŮMYSL

ArcelorMittal dosáhl loni čistého zisku 3,2 miliardy Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) dosáhla v roce 2017 čistého zisku 3,2 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2016 to bylo o 1,9 miliardy korun více. Nárůst pozitivně ovlivnila finanční oblast. V současné době ArcelorMittal svou ostravskou firmu prodává. Skupina totiž kupuje italskou huť Ilva, která je největší evropskou ocelárnou, a kvůli zachování hospodářské soutěže se proto musí v Evropě několika podniků zbavit. ◼ ENERGETIKA

Elektrárna Chvaletice loni dosáhla zisku 488 milionů Elektrárna Chvaletice vytvořila vloni zisk před zdaněním zhruba 488 milionů korun. Je to podstatně lepší výsledek než v roce 2016, kdy kvůli odstávce a modernizaci dvou bloků a také kvůli požáru zauhlovacího mostu a věže skončila s celkovou ztrátou 748 milionů korun. Zhruba čtvrtina loňského hrubého zisku připadá na finanční výsledek hospodaření, tři čtvrtiny na provozní výsledek. Významnou roli hrál v hospodaření elektrárny obchod s elektřinou.