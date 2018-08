Francouzský ministr životního prostředí Nicolas Hulot plánuje, že podnikne další kroky proti glyfosátu, což je aktivní složka například v herbicidu Roundup. Ten se používá na hubení plevele a vyrábí jej společnost Monsanto, jež spadá pod německý koncern Bayer.

"Ve Francii jsme už přijali první rozhodnutí. A to by mělo být začátkem války, kterou musíme vést proti nebezpečným látkám," uvedl Hulot v rozhovoru pro televizi BFMTV. Narážel tak na skutečnost, že prezident Emmanuel Macron před několika měsíci slíbil zakázat glyfosát do roku 2021.

Hulot reagoval na poslední zprávy z USA. Minulý týden soud v San Francisku nařídil biotechnologické společnosti Monsanto zaplatit odškodné 289 milionů dolarů bývalému školnímu správci Dewaynu Johnsonovi. Soud rozhodl, že použití herbicidu "značně" přispělo k Johnsonově rakovině. Podle něj měl výrobce o možných rizicích informovat na etiketě.