Před 10 lety touhle dobou seděli Michael Burry a Steve Eisman v kanclech a říkali si, že přišlo to, co oni tušili a ostatní ne: finanční krize. Napadlo mě podívat se na to, kam investují teď. Ale popořadě.

Burry založil Scion Capital v roce 2000 v Cupertinu v Kalifornii. Spekuloval proti hypotečním zástavním listům USA. Odhadl, že bublina nemovitostí se zhroutí v roce 2007. Do konce roku 2008 své pozice prodal, získal peníze a fond uzavřel. Těžko dohledat, kam dává peníze teď. Jediná ověřená zpráva je, že investoval do PeerStreet, která poskytuje krátkodobé úvěry zajištěné ničím jiným než právě nemovitostmi. Eisman byl za krize člen investičního týmu FrontPoint Partners, součástky Morgan Stanley. Rovněž se napakoval na nemovitostní bublině, respektive spekulacích proti ní. Dnes je portfolio manažerem u Neuberger Berman. Začátkem roku zveřejnil, že jeho hlavním investičním cílem se staly akcie bank, hlavně Citigroup.

V květnu doporučil sázet proti Deutsche Bank a Wells Fargo. A v červenci k tomu všemu přidal spekulaci proti Tesle… Takže Elon Musk se už na film Big Short asi nebude chtít dívat. Popisuje dobu před deseti lety, kdy už byla na spadnutí finanční krize. Nevím přesně, co teď bouchne, vím ale, že historie se opakuje. Mění se jen to problematické aktivum. Pokud Burry a Eisman nekecají, banky to tentokrát asi nebudou.

Související