Small is beautiful. Co je malé, to je hezké, platí letos na akciových trzích ve Spojených státech i v Evropě.

Russell 2000, index amerických firem s nižší tržní hodnotou (takzvaných small caps) si od začátku roku připsal již deset procent. To je o čtyři procentní body více než v případě S&P 500, jenž zahrnuje největší americké korporace a který letos táhnou vzhůru ostře sledované technologické giganty Amazon, Apple, Google, Microsoft nebo Netflix.

Malí bodují i v Evropě, kde index MSCI Europe Small poráží Stoxx Europe 50, sledující vývoj akcií největších západoevropských společností a finančních institucí. Přitom do něj patří cenné papíry takových firem, jako je výrobce sportovního oblečení a vybavení Adidas, automobilky Volkswagen, strojírenský Airbus či největší španělská banka Banco Santander.

Podle portfolio manažera investiční společnosti Partners Martina Mašáta je především v případě amerických malých firem dosavadní lepší zhodnocení způsobeno zejména úprkem investorů z méně rozvinutých trhů, například v Asii. Jedná se o reakci na obavy z dopadů obchodních válek vyvolaných prezidentem Donaldem Trumpem. Trhy pro umístění volných peněz nacházejí finanční domy právě ve Spojených státech.