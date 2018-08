Kauza korunových dluhopisů s nulovou daní z úroků byla jedním z důvodů, proč loni padl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Nyní se v roli premiéra pokusí zdanit zisky z těchto cenných papírů, které v roce 2012 vydaly stovky firem.

Mohlo by se tak podařit zdanit část ze sumy, kterou by stát získal, pokud by se korunové dluhopisy danily po celou dobu jejich platnosti. Změna, která začne platit nejdříve v roce 2020, by tak mohla přinést miliardy korun ročně.

Zákon ve zmíněné době říkal, že úroky se u každého cenného papíru zaokrouhlují na celé koruny dolů. U korunových dluhopisů to tedy znamenalo nulovou daň. Stát tak chtěl lidem umožnit výhodné nákupy státních spořicích dluhopisů. Když však výjimku v zákoně objevily soukromé společnosti, vydaly v roce 2012 korunové dluhopisy v hodnotě 120 miliard korun. Vzápětí byla úleva zrušena a vydávání korunových dluhopisů takřka přestalo.

120 miliard korunových dluhopisů vydalo v roce 2012 přes 400 firem. Využily tak končící možnosti zaokrouhlovat výnosy z cenných papírů na celé koruny dolů, takže z korunových dluhopisů plynuly nezdaněné zisky. Vláda to chce na druhý pokus změnit.

Ministerstvo financí chce nyní zdanit i emise, jichž se daň původně netýkala. "Podporujeme záměr, aby byly příjmy plynoucí z korunových dluhopisů zdaněny stejným způsobem bez ohledu na to, kdy byly vydány," uvedl mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.