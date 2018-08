Po vzoru armády, která po malých krocích zlepšuje péči o více než třináct tisíc veteránů, by toto označení mohli v budoucnu získat i bývalí policisté či hasiči. Ministerstvo vnitra chystá právní zakotvení veteránů bezpečnostních sborů.

Podle věcného záměru zákona by se jimi stali také bývalí pracovníci Celní správy, Vězeňské služby, obou civilních tajných služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů. Celkem šest tisíc lidí, pokud by bylo zapotřebí 25 let služby, jak nyní vnitro navrhuje.

Ve hře je i to, že bude stačit kratší doba, například 20 let. To by veteránů výrazně přibylo, dvě desítky let podle výpočtů ministerstva vnitra odsloužilo na 14 tisíc lidí.