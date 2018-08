Nově oznámené americké sankce poslaly dolů akcie velkých ruských společností. Kurz rublu k dolaru se propadl na nejhorší úroveň od roku 2016. Experti ale tvrdí, že žádná katastrofa nenastane. Inflace se skokově nezvýší, nedojde ani k zásadnímu propadu příjmů, jen bude nadále klesat úroveň života.

Americké ministerstvo zahraničí aktivovalo zákon z roku 1991, trestající země, které použijí chemické zbraně. To se podle Washingtonu stalo v případě otravy dvojitého špiona Sergeje Skripala a jeho dcery Julie a vinu nese Moskva. V první fázi, která vstoupí v platnost 22. srpna, bude zakázáno vyvážet do Ruska elektroniku a všechny technologie, které by mohly mít vojenské využití.

Po třech měsících přijde další fáze, předpokládající snížení úrovně diplomatických styků, zákaz společnosti Aeroflot létat do Spojených států a výrazné omezení jakýchkoli obchodních styků. To vše přijde, pokud do té doby Rusko závazně neslíbí, že se to nebude opakovat, a pokud nepustí do svých zařízení inspektory OSN.