Necelých šedesát spisovatelů a básníků se zhruba tři roky sdružuje v Asociaci spisovatelů. Pokud jste o ní nikdy neslyšeli, nevadí. Zjednodušeně řečeno jsou v ní spisovatelé, kterým se nelíbily poměry ve starší Obci spisovatelů pod vedením režiséra Tomáše Magnuska. Chtěli dosáhnout "funkční a akceschopné oborové organizace".

Během uplynulých let se to nedařilo a ani web asociace nepřetéká aktivitou. Spolek o sobě dal výrazněji vědět až teď, když začal protestovat proti účasti Karla Gotta v programu Roku české kultury v Lipsku. Spustil tím kaskádu tragikomických událostí, které v očích veřejnosti jenom potvrzují dojem, že jsou tuzemští literáti povýšení a zahledění do své dokonalosti. Jakmile ale mají komunikovat mimo svou bublinu, jejich talent se úplně vytratí.