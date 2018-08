Prašná silnice, zarostlá vodní nádrž, vysoký plot. A za ním na židlích dva mladí muži, obyvatelé azylového zařízení v Manchingu poblíž bavorského Ingolstadtu. "Ráno vstaneme a pak celý den jenom takhle sedíme," říká jeden z nich. Čas mu ubíhá pomalu.

"Nesmíme pracovat ani odjet dál než do města," doplňuje svého přítele Nigerijec David Edobor ve chvíli, kdy rozhovor přes pletivo přerušuje dvoučlenná hlídka v černých polokošilích. "Musíte za bílou čáru, tady nesmíte být. A nefilmovat," říká jeden z hlídačů a vykazuje novináře Hospodářských novin za krajnici cesty. Za plotem takových hlídek korzuje v pravidelných intervalech několik.

David, čtyřiadvacetiletý dělník z nigerijského Benin City, obchází celý areál bývalých kasáren, prochází střeženou vrátnicí a setkává se s námi na místě, kam hlídky už nedohlédnou. Tady v Manchingu podle svých slov už rok a dva měsíce čeká na to, jak dopadne jeho žádost o azyl. Příliš velké šance nemá. Většina jeho krajanů se dočká vyhoštění. Nejčastěji do Itálie, přes kterou do Německa přichází, protože Nigérie není na seznamu takzvaných bezpečných zemí.

Uvězněni v táboře Za byt a stravu ◼ Lidé ubytovaní v záchytných centrech se mohou po okolí volně pohybovat, večer se ale musí hlásit zpět v zařízení. ◼ Třikrát denně dostanou najíst, úřady pro ně organizují i volnočasové aktivity. Pracovat nesmí ◼ Oficiálně pracovat nesmí, někteří si mohou přivydělat několik eur výpomocí s úklidem a drobnými údržbářskými pracemi v areálu. ◼ Z příspěvku, který od státu měsíčně dostávají (cca 350 eur, tedy necelých devět tisíc korun), se jim strhávají mimo jiné náklady na ubytování, stravu, hygienické potřeby či oblečení. ◼ Nigerijec David Edobor v bavorském Manchingu říká, že mu na každý měsíc zůstane asi 94 eur v hotovosti.

David už několik deportací viděl. "Často za někým přijdou, řeknou mu, 'Tvůj let je připraven,' a musí jít. Každý den někdo ze strachu před deportací utíká," popisuje. Domů se vrátit nechce. "Musím se naučit německy, chci pracovat, tábor není to, co jsem si vysnil," svěřuje se mladík, kterého prý chtěli doma zabít kvůli tomu, že je křesťan. Nigérie je na seznamu nebezpečných zemí, neboť zde operují islamistické organizace.