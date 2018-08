V Česku letos vznikla nezvyklá investiční skupina. S cílem zaměřit se na tuzemské firmy, jejich rozvoj a inovace se dalo dohromady jedenáct byznysmenů, finančníků, vědců i bývalých poradců a založili Český strojírenský holding. Přes něj plánují během následujících dvou let investovat až jednu miliardu korun. První firmu koupili již letos v červenci.

"I název ukazuje, že se chceme zaměřit primárně na strojírenství. To má v Česku velkou tradici a my si myslíme, že i velkou budoucnost. Je tu spousta firem, které se podle našeho názoru dají dál rozvíjet," říká v rozhovoru pro HN Jiří Polman, který je jedním z investorů a který celý holding zároveň i řídí.

On sám působil řadu let v chemickém nadnárodním koncernu DuPont, řídil ale i chomutovskou ocelárnu Sandvik. Spolu s ním do holdingu investovala různorodá směsice lidí. Největší podíl má známý finančník a spolumajitel skupiny RSJ Libor Winkler, dále dva bývalí partneři KPMG František Dostálek a Jan Žůrek, několik podnikatelů z různých oborů a nakonec i profesor Vladimír Mařík, expert na robotiku.

"Každý z těch lidí může přispět nejen penězi, ale i svými zkušenostmi, kontakty, umem a dovednostmi. Myslím, že naše složení je poměrně unikátní. A dává nám to výhodu oproti typickým finančním investorům," vysvětluje fungování holdingu Polman.

I zapojení Maříka či Karla Krause, kteří společně vlastní známou IT vývojářskou firmu Certicon, naznačuje, že se společnost chce do velké míry zaměřovat právě na nové technologie, robotizaci a další inovace. "Nechceme dělat řekněme banální strojírenství, ohýbat plechy či řezat tyče. Chceme sofistikovanější produkty. A posunout je ještě dál," popisuje své plány Polman.

Zatím jediný úlovek holdingu pochází z letošního července a je jím děčínská společnost Karned, která se specializuje na výrobu přípravků na obrábění převážně kovů, ale i dřeva. Jedná se například o speciální vrtáky, řezné a soustružnické nože, nástavce na frézy a další.