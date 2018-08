Z Venezuely, kterou levicový režim Nicoláse Madura uvrhl do hluboké politické a hospodářské krize, odchází stále více lidí. Míří například do USA, Španělska, především však do dalších zemí regionu. Často odchází do sousední Kolumbie a poté pokračují dál do Peru, Chile nebo Ekvádoru. Jenže tyto země ne vždy dokážou tak silný nápor hladových Venezuelanů zvládnout.

Například do Ekvádoru každodenně přichází až 4200 lidí z Venezuely. Vláda v Quitu kvůli tomu vyhlásila ve třech provinciích výjimečný stav, jenž bude trvat po celý srpen. Výjimečný stav umožní úřadům rychleji reagovat na humanitární krizi, například povolat více lékařů, sociálních pracovníků i policistů. Odhaduje se, že během prvního pololetí přišlo do Ekvádoru, který má zhruba 16,3 milionu obyvatel, na 454 tisíc Venezuelanů. Z toho jich 72 tisíc v zemi už zůstalo. Zbytek pokračoval dál.

S podobným náporem se potýká i Brazílie. Ta tento týden dokonce na několik hodin uzavřela část hranice s Venezuelou. Úřady v amazonském státě Roraima uvádí, že každý den přes hranici dorazí zhruba 500 Venezuelanů. Roraima je chudý stát, který si nedokáže s takovou migrací poradit.

Z Venezuely v posledních letech odešel až milion lidí. Nejčastěji kvůli nedostatku potravin a základních léků. Dalším důvodem je rostoucí kriminalita.