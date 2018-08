Americký miliardář Elon Musk pravidelně publikuje na Instagramu a ještě více na Twitteru. Během posledních měsíců se vizionář jihoafrického původu na Twitteru ostře střetl se svými kritiky nebo s investory. Ti sázejí hlavně na pokles akcií jeho automobilky Tesla.

Jeho tweety vždy vyvolají velkou pozornost. Vždyť na Twitteru ho sleduje na 22 milionů lidí. Musk se ale často nedokáže krotit. Nedávno se chtěl například zapojit do záchrany thajských chlapců uvězněných v jeskyni a do země přivezl miniponorku. Jenže jeden ze záchranářů − potápěčů, kteří na místě zasahovali − to označil za PR akci s tím, že je ponorka nevhodná. Musk neudržel nervy na uzdě a na Twitteru potápěče označil za pedofila. Akcie Tesly se v reakci na tento ničím nepodložený útočný tweet propadly hned o čtyři procenta. A Musk si zase sypal popel na hlavu a nakonec se potápěči za svůj výrok omluvil.

I tento týden Musk na Twitteru vyvolal pozdvižení. Oznámil, že svoji automobilku Tesla převezme do soukromých rukou a stáhne její akcie z burzy. Tím by se mu podařilo ukončit jeho ne vždy vřelé vztahy s Wall Street. Za jednu akcii nabídl 420 dolarů. To ohodnocuje celou společnost na 72 miliard dolarů. Jednotliví akcionáři mohou své podíly prodat nebo si je nechat i po stažení Tesly z veřejného obchodování.

Jenže investoři přesně nevědí, na čem jsou a jak moc mohou Muskovým tweetům kvůli jeho přešlapům na sociální síti důvěřovat.

