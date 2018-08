Americký republikán Ron Paul se nestačil divit, když se místo diskuse o rakouské ekonomice ocitl uprostřed hotelového pokoje, kde se tohoto třiasedmdesátiletého lékaře a politika pokusil svést rakouský homosexuál se zálibou v drahé módě pomocí nevychlazeného šampaňského, jahod a poznámky, že je mnohem hezčí než Enrique Iglesias. Poté si Rakušan Bruno sundal kalhoty a interview rázně skončilo Paulovým znechuceným odchodem.

Britský komik Sacha Baron Cohen jistě nevynalezl satiru využívající převleků za fiktivní postavy. Jeho dnes už nechvalně proslulí hrdinové − Ali G, Borat či Bruno − i ti noví z aktuálního pořadu Who Is America?, který běží na americké stanici Showtime, mají předobrazy sahající minimálně do 18. století.

Ale Cohen ve své snaze překračovat hranice dovede být neobyčejně houževnatý. Jeho výpady se v průběhu uplynulých dvou dekád cítili uraženi vrcholoví politici i běžní lidé, a dokonce jeden celý národ. Přitom coby kazašský reportér Borat nezesměšňoval Cohen zvyky Kazachstánu, ale spíše stereotypy a předsudky lidí, kteří byli ochotni uvěřit, že v Kazachstánu homosexuálové nosí modré klobouky a že se tam pije fermentovaná moč.