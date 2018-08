Bude to zhruba jedenáct let, co se portugalský nositel Nobelovy ceny za literaturu José Saramago zotavoval z těžké nemoci. Po uzdravení si dopřál zdánlivě oddechovou terapii: inspirován figurkami, které viděl v jednom salcburském hotelu, napsal knihu nazvanou Putování jednoho slona.

O autorovi ◼ José Saramago, který žil v letech 1922 až 2010, byl patrně nejznámějším portugalským literátem 20. století a také jediným autorem z této země, který obdržel Nobelovu cenu za literaturu – stalo se tak roku 1998. Mnozí udělení ceny Saramagovi zpochybňovali zejména kvůli jeho neoblomnému komunistickému přesvědčení. Ohradila se rovněž katolická církev, kterou Saramago zkritizoval například v románu Evangelium podle Ježíše Krista.

◼ Saramago zprvu pracoval jako automechanik, nakonec ale přilnul k literatuře. Debutoval už roku 1947, jeho první román však propadl a ten druhý vydal až roku 1977. Mezinárodní věhlas mu přinesla dobová próza Baltasar a Blimunda z roku 1982. Dohromady se jeho děl celosvětově prodalo přes dva miliony výtisků.

◼ Saramago do Česka přijel roku 1994 jako host Festivalu spisovatelů Praha, v českém překladu však jeho knihy začaly vycházet až v novém tisíciletí. Dosud byly přeloženy čtyři: Baltasar a Blimunda, Slepota, vydaná roku 2010, Kain z roku 2011 a nyní Putování jednoho slona.

Próza, která právě vyšla v českém překladu Lady Weissové, se od Saramagových jiných děl nemůže lišit víc. Přesto je napsána autorovým typicky ironickým, vtipným stylem, který v českém překladu vyniká.

Putování jednoho slona je čistokrevným románem žánru "on the road", jen jeho protagonistou-cestovatelem není člověk, nýbrž chobotnatec. Jmenuje se nejprve Šalamoun, pak je ze zpupného rozmaru svého nového majitele, rakouského arcivévody Maximiliána II., překřtěn na Sulejmana.

Příběh je zasazen do poloviny 16. století, tedy doby, kdy Portugalsko představovalo vrchol evropské mořeplavby, rozpínavosti a objevů neznámých krajů. Do Evropy prostřednictvím této malé země Pyrenejského poloostrova pronikaly exotické rostliny i zvířata, včetně rozmanitých znalostí a dovedností Orientu. Portugalský král Jan III. dostal od indického krále slona Šalamouna a teď se rozhodl jej jako vzácnou kuriozitu a svatební dar věnovat svému švagru, rakouskému arcivévodovi Maximiliánovi II., otci Rudolfa II. Zvíře tedy musí po svých urazit velkou vzdálenost z Lisabonu do Vídně.

Spisovatel Saramago popisuje sloní putování portugalským i španělským venkovem s bravurou lidového vypravěče, živelný příběh záměrně umocňuje i nezvyklou interpunkcí. Nepoužívá velkých písmen ani pro jména lidí, zvířat či měst. Průběh je neuvěřitelně vtipný, vypravěč neustále odbíhá od hlavního tématu a například prostřednictvím postavy Subhra, slonova vodiče, vysvětluje rozdíly či naopak podobnosti mezi křesťanstvím a hinduismem. Jindy pro změnu překřtí storukou hinduistickou bohyni Kálí na stonožku.