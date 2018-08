Hadice vodovodního kohoutku se osaměle houpe nad dřezem. Muž, který ji ještě před chvílí obsluhoval, leží na zemi. A prostorem řetězce rychlého občerstvení − jako v mrákotném snu mezi životem a smrtí − zní melancholická skladba We Three od staré americké skupiny The Ink Spots. Těžko si představit trefnější doprovod k úvodním černobílým obrazům čtvrté řady seriálu Better Call Saul, kterou tento týden začaly vysílat stanice AMC i internetová videotéka Netflix.

Píseň s podtitulem Má ozvěna, můj stín a já je nejen skvělým sedativním kontrapunktem k dramatické situaci − na takovou práci s hudbou už jsou ostatně diváci seriálu, který dějově předchází televiznímu milníku Perníkový táta, zvyklí. Především její text přesně postihuje osamělý osud hlavního hrdiny, právníka Saula Goodmana, který se s každou další řadou Better Call Saul pevněji řadí k velkým tragickým postavám moderní televize.

Saul Goodman, ta tragikomická figurka z Perníkového táty, si ještě v úvodu čtvrté řady stále říká svým občanským jménem Jimmy McGill. A divákům dychtivým po tom, jak bude vypadat přerod v amorálního právníka Saula, se opět dostává sekvence z úplně jiné doby, v níž je Jimmy evidentně znám pod dalším jménem Gene Tanovic. Tito tři − Saul, Gene a Jimmy − jsou podobně ztracení parťáci jako ona trojjediná trojka z písně od Ink Dots. A sledovat Jimmyho, jeho ozvěnu a jeho stín je stejně bolestivé i krásné jako poslech této zasmušilé skladby.

Už v této tradiční úvodní černobílé scéně tvůrčí dvojice Vince Gilligan a Peter Gould, stojící i za Perníkovým tátou, dovedla z pouhého diktování čísla pojištěnce udělat větší drama, než zvládnou mnohé jiné seriály za celou sezonu. Pak obraz přepne do barvy. A seriál pokračuje tam, kde před rokem skončil − v nenápadném sesazování Perníkového táty z trůnu největší televizní ságy uplynulé dekády.

Seriál Better Call Saul učinil z původně vedlejší postavičky v Perníkovém tátovi hrdinu ještě tragičtějšího, než byl tamní protagonista Walter White. Sledovat proměnu otce od rodiny a zhrzeného brilantního chemika, který skončil jako středoškolský učitel, ve výrobce metamfetaminu a amorální monstrum, byl drtivý zážitek.