Koláčový Android se bude šířit rychleji

První uživatelé už mají ve svých telefonech novou verzi Androidu 9 s označením Pie (koláč). Vedle telefonů řady Pixel od Googlu už aktualizaci na Android 9 dostali majitelé telefonů značky Essential, za níž stojí zakladatel Androidu Andy Rubin. Už v srpnu by měl Android 9 přijít do prvních telefonů Nokia a na podzim by měl být ve všech telefonech v programu Android One včetně Xiaomi Mi A1 a Mi A2. Do konce roku by se měla představit také nová zařízení s Androidem 9 − vedle nových Pixelů se čeká nová generace zařízení Huawei Mate.

Samsung láká na stylus a paměť

Nejnovější telefon od Samsungu míří na trh s rekordní kapacitou paměti. Foto: Samsung

Nejnovější telefon od Samsungu míří na trh s rekordní kapacitou paměti. Základní model má "skromnou" výbavu v podobě 6 GB RAM a 128 GB prostoru pro data, lepší verze nabízí luxusních 8 GB RAM a 512GB úložiště. Příjemnou změnou je i zvýšení kapacity baterie na 4000 mAh. Samsung upravil i špičkový duální fotoaparát, přidal mu funkce rozpoznání scén založené na umělé inteligenci. Nový je i stylus − nejen že je barevný, ale využívá technologii Bluetooth a slouží mimo jiné i jako vzdálená spoušť fotoaparátu.

AMD přepisuje historii procesorů

AMD se podařilo získat titul nejrychlejšího procesoru pro domácí uživatele. Foto: AMD

Možná jen na pár týdnů nebo měsíců, ale AMD se podařilo získat titul nejrychlejšího procesoru pro domácí uživatele. Čip Ryzen Threadripper 2990WX je ve výchozím nastavení asi o 20 procent rychlejší než stávající nejvýkonnější procesor od Intelu, Intel Core i9-7980XE. V přetaktovaném stavu je pak o něco výkonnější než tekutým dusíkem chlazený přepracovaný procesor Intelu s 28 jádry. Soupeření čipů za desítky tisíc korun má efekt i u levnějších procesorů − konkurence snižuje ceny a zvyšuje výkon.

