V úterý zažili investoři do akcií automobilky Tesla jeden z nejdivočejších dní v patnáctileté historii tohoto zatím ztrátového podniku Elona Muska.

Generální ředitel zaskočil trhy nečekaným sdělením, při kterém mnozí akcionáři znejistěli, zda si nedělá legraci stejně, jako když letos na apríla napsal přes twitterový účet, že firma zbankrotovala. Musk tentokrát přes Twitter napsal, že zvažuje stažení akcií firmy z veřejného obchodování s výkupní cenou 420 dolarů za akcii. Nabídka by byla asi o 17 procent vyšší, než kolik stály akcie v daný okamžik na burze.

Muskovo sdělení (a další, která ten den následovala na jeho blogu a v e-mailu zaměstnancům) způsobilo dočasné zastavení obchodování a následný skok ceny o 11 procent. Také spustilo vlnu spekulací, zda jde skutečně o přelomový moment v už tak bouřlivé historii Tesly a zda Musk vůbec může na takovou operaci zajistit peníze.

Výrobce elektromobilů Tesla vstoupil na burzu v roce 2010 a od té doby vykazuje ztráty (přestože už roste počet vyrobených aut i příjmy). Ztráty firma pokrývá penězi od investorů. Kdyby skutečně dosud nespecifikovaná skupina investorů akcie Tesly od tisíců ostatních podílníků vykoupila a ukončila veřejné obchodování, nemusela by Tesla průběžně a podrobně podávat informace o svém hospodaření a nepodléhala by tlaku roztříštěných skupin akcionářů na valných hromadách. Zároveň by tím ale ztratila hlavní kanál, přes který si může obstarávat další peníze.

Přetrvávající ztráty Tesly, neplnění výrobních cílů a zádrhele ve výrobě nového sedanu Model 3 způsobují výkyvy ceny akcií automobilky. Jen za poslední rok cena skákala mezi 252 a 370 dolary. Část investorů vsadila na další pokles, někteří dokonce varují před bankrotem. Automobilka minulý měsíc oznámila ztrátu za druhé čtvrtletí v rozsahu 718 milionů dolarů, dvakrát vyšší než ve stejném období loni.