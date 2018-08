Energetická společnost ČEZ ve svých výsledcích za druhé čtvrtletí uvedla jednu informaci, která kromě hospodaření firmy napovídá také ohledně vývoje inflace v příštích dvou letech. Letos ČEZ svým zákazníkům prodává elektřinu (1 MWh) za 31,5 eura, ale průměrná cena pro příští rok směřuje až někam k 35 eurům. To je více než 11procentní nárůst. Pro rok 2020 může cena vyšplhat dokonce až na 40 eur.

Ceny elektřiny a tepla jsou ve spotřebitelském koši položkou s třetí nejvyšší váhou po potravinách a nájemném. Loni byla průměrná inflace 2,5 procenta a zmíněné energie měly k inflaci nulový příspěvek. Letošní inflace v prvním pololetí dosáhla 2,1 procenta a energie k ní měly příspěvek zanedbatelnou desetinku.

V příštím roce určí konečnou cenu elektřiny a energií pro domácnosti ještě řada faktorů od kurzu koruny po regulaci. Pokud bychom ale uvažovali o růstu mezi sedmi a deseti procenty, tak by to celkovou inflaci zvedlo o necelý procentní bod. Inflace by tedy byla místo dvou procent skoro tříprocentní. Šlo by o výrazný obrat. Tak velký příspěvek energií k domácí inflaci v české ekonomice nebyl více než 11 let. Vše směřuje k tomu, že cena elektřiny v příštích dvou letech asi potěší akcionáře ČEZ, naopak potrápí spotřebitele. Ve­dle toho také výrazně přiloží pod inflační kotel.

