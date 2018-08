Tajné služby pravidelně ve svých výročních zprávách varují, že v Česku roste aktivita čínského vlivu. Jeden z možných pokusů o ovlivňování zákonodárců touto mocností odmítla nedávno podpořit sněmovna. Na konci srpna ale i tak vyrazí neoficiální delegace devíti poslanců do Číny − bez záštity sněmovny. Cestu zákonodárcům zaplatí Peking. Podle opozice poletí do říše středu hájit zájmy Čínské lidové republiky.

Většina poslanců na červencovém organizačním výboru, který oficiální delegace schvaluje, cestu nepodpořila. Nebylo jasné, jaký je účel cesty, co tam budou jejich kolegové dělat a podle jakého klíče byli vybráni. "Spolupráce na regionální úrovni je věcí regionů, ne poslanecké sněmovny. Je dost zvláštní, když to za vás platí cizí stát," míní Miroslava Němcová z ODS. Letět měli i její spolustraníci, po kritice klubu ale pozvání odmítli.

"Byla to nestandardní žádost a výbor to odmítl proplatit. Jestli pojedou a Čína to zaplatí, nebude se jednat o standardní zahraniční cestu," vyjadřuje podobný názor Jan Bartošek (KDU-ČSL). Kritický hlas zní i z hnutí STAN. "Delegace není v zájmu České republiky, ale Čínské lidové republiky," upozornil Jan Farský.