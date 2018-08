Před deseti lety nabrala rodičovská dovolená tři různé rychlosti. Čím nižší si rodič vybral měsíční příspěvek, tím déle zůstal s dítětem doma. Změna, která rodinám přinesla více flexibility, se naplno projevila až po letech. Nová studie ekonomky Barbary Pertold-Gebické ukazuje, že průměrná doba, po níž byly matky s dítětem doma, se zkrátila o půl roku. A to vedlo k tomu, že šest až sedm let po porodu měly lepší postavení na trhu práce.

"Ženy, které strávily na rodičovské dovolené kratší dobu, se většinou rychleji zařadí zpět do pracovního procesu a na lepší pozice. Promítá se to i do jejich příjmů," vysvětluje ekonomka s tím, že zkoumané ženy pracují v lépe ohodnocených profesích, v průměru o 530 korun měsíčně. Pertold-Gebická, která vyučuje na Fakultě sociálních věd UK, se ve studii pro institut CERGE-EI zaměřila jen na ženy. Podíl mužů na rodičovské se dlouhodobě pohybuje pod dvěma procenty.

Před reformou rodiče měsíčně čerpali jednotnou částku, a to až do čtyř let věku dítěte. Když šli do práce dřív, v součtu tak dostali od státu méně. Podle studie se délka rodičovské dovolené zkrátila hlavně u žen se základním a středním vzděláním. "Vysokoškolsky vzdělané ženy trávily na rodičovské dovolené relativně krátkou dobu už před reformou. Tolik je neovlivňovalo, že když se vrátí do práce dřív, přijdou o rodičovské příspěvky," popsala Pertold-Gebická.