Debata, kterou rozvířila aféra fotbalisty Mesuta Özila o dnešní identitě Němců, může vést k ostré polarizaci společností, domnívá se český historik Miloš Řezník. Sám ví, o čem se hovoří, když je řeč o různých identitách. Vlastní úspěšnou vědeckou a pedagogickou kariéru strávil dosud většinou v Německu a nyní vede Německý historický ústav v polské Varšavě.

HN: Jste Čech pracující v Polsku pro německou instituci. Která identita je vám nejbližší?

Já ji cítím vždy podle situace, podle toho, kde jsem, co dělám, do jakého kontextu se dostávám. Vlastně se u mě identity nějakým způsobem míchají. Mám nějakou českou, která je umístěná dejme tomu ve středoevropském prostoru. Takže dnes, když přejíždím českou, německou, polskou hranici, už to nevnímám tak, že bych přejížděl z jedné země do druhé.

HN: A máte taky dvě srdce, jak to řekl fotbalista Mesut Özil, když ho v Německu kritizovali za fotku s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem?

Srdcí mám hodně, ale čím víc jich člověk má, tím víc si uvědomuje, odkud je a co pro něj je důležité. Musím říct, že teprve dlouhodobý pobyt v zahraničí ve mně posílil něco, co by se dalo nazvat českým vědomím a českou identitou.