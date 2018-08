Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera ovládla v Praze další místo pro pořádání velkých koncertů. K vysočanské O2 areně přidala letňanské letiště. To je v současné době největším místem na pořádání kulturních akcí pod širým nebem v metropoli. Například letos v červenci tu vystoupili legendární The Rolling Stones, kteří do areálu přilákali okolo padesáti tisíc lidí. Tou dobou již pozemky vlastnila PPF − získala je loni v září jako součást vyrovnání od podnikatele Petra Speychala. HN to zjistily z výroční zprávy zveřejněné koncem minulého týdne.

Přímo vedle O2 areny navíc PPF staví novou multifunkční halu, která bude mít až 24 sálů různých velikostí a bude sloužit jako moderní centrum pro pořádání mezinárodních konferencí a firemních akcí. Největší sál s kapacitou 4500 lidí rovněž poslouží jako prostor pro pořádání středně velkých koncertů a sportovních utkání.