Developeři zlevňují drahé byty. Blíží se zpřísnění hypoték

Od října začnou platit přísnější podmínky stanovené ČNB pro poskytování hypoték. Průměrná cena nových bytů v Praze se pohybuje kolem 100 tisíc korun za metr čtvereční, což je meziročně o 15 procent více. Ceny bytů jsou pro čím dál více lidí neúnosné. Developeři v posledních týdnech častěji přistupují ke zlevňování než ke zdražování bytů v pražských rezidenčních projektech. Například u luxusních bytů činí sleva i několik milionů korun. Upozorňuje na to František Brož, analytik portálu Cenovamapa.org. Především dražší byty zlevnili v letním období developeři Acord Invest, JRD či největší rezidenční developer v zemi − Central Group. "Výše slevy je podle mě navržena vyšší, než bylo v předešlé době obvyklé," míní Brož, jenž developerské projekty s bydlením dlouhodobě sleduje. "Developeři se trochu začínají obávat, že příliš vysoká cena jim již výrazněji omezuje výši prodeje před nastávajícím obtížným obdobím od října," říká Brož. Central Group navíc aktuálně nabízí slevové poukázky v hodnotě 100 až 400 tisíc korun na vestavěné skříně nebo kuchyně od firem Indeco a Hanák nebo na svítidla od různých výrobců. Akce se týká celkem 98 bytů a platí do konce srpna. Jedná se spíše o dražší byty v sedmi dokončených domech jako například Rezidence U Muzea v centru Prahy či žižkovská Residence Garden Towers, jež byly dokončeny před dvěma lety. "Jde v řadě případů o velké luxusní byty za mnoho milionů korun, které si své kupující hledají poměrně dlouho," uvádí mluvčí Central Group Marcela Fialková. V srpnu společnost podle ní očekává vyšší zájem v souvislosti s blížícím se omezením hypoték. Central Group nabízí slevy v období slabší poptávky, do něhož patří kvůli dovoleným i červenec a srpen, pravidelně.

Threesixty končí, její šéfové míří do Colliers

Koncem loňského roku v Praze oficiálně zahajovala svou činnost realitní agentura Threesixty. Od srpna přecházejí dva z jejích tří klíčových manažerů do vedení české kanceláře mezinárodní realitně-poradenské společnosti Colliers. Firma Threesixty tak utlumila činnost. Českou kancelář Colliers povede Tewfik Sabongui, zakládající partner Threesixty a dlouholetý generální ředitel české pobočky Jones Lang LaSalle (JLL). Jeho kolega Petr Žalský bude novým šéfem oddělení kancelářských prostor v Colliers. Generálním ředitelem Colliers v Česku byl dosud Omar Sattar, jenž se už v zimě rozhodl tuto pozici po sedmi letech opustit.

Tesco v Budějovicích koupila firma Redside

Nova Real Estate Fund koupil za nezveřejněnou částku hypermarket v Českých Budějovicích. Objekt o velikosti 13 500 metrů čtverečních si dlouhodobě pronajímá řetězec Tesco. V portfoliu fondu Nova Real Estate jsou už dnes například pražské kancelářské budovy Smíchov Gate, Victoria Vyšehrad či Avenir E a dále supermarkety řetězců Penny a Albert. Objem aktiv zmíněného fondu kvalifikovaných investorů je 254 milionů eur (6,5 miliardy korun). Fond je spravovaný investiční společností Redside.

