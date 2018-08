Do roku 2030 se Londýn zařadí po bok dalších 42 světových megaměst, tedy sídel, kde žije více než deset milionů obyvatel. Už nyní se přitom Londýňané potýkají se špatnou kvalitou vzduchu, vysokými nájmy nebo dopravními komplikacemi. Radnice hledá cesty, jak se s těmito potížemi vyrovnat a současně se přizpůsobit dalšímu nárůstu populace. Klíčová je především výstavba nové infrastruktury, zajištění dostupného bydlení a boj proti znečištění životního prostředí. Radnice se například snaží přesvědčit Londýňany, aby více využívali městskou hromadnou dopravu nebo sdílené bicykly a svá auta nechali doma.

Před podobnými úkoly stojí i další světové metropole. Podle údajů OSN je nyní ve světě 33 megaměst. Nejvíce v Asii (19) a v Latinské Americe (6). Do těchto regionů − a do Afriky − se bude růst soustřeďovat i v budoucnu. Jim to ale přinese hlubší potíže než Londýnu.