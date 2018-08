Když se blízký spolupracovník Václava Klause Ladislav Jakl rozhodl přijmout nabídku Tomia Okamury kandidovat do Senátu, hned poslal SMS zprávu právě exprezidentovi s dotazem, co tomu říká. "Odpověděl mi, že je to dobře a že snad zabojuji za správnou věc," prozradil včera Jakl poté, co představil své politické plány společně s dvacítkou dalších pražských kandidátů SPD do Senátu a na jednotlivé pražské obvody.

Okamurova strana si jeho angažmá pro volební obvod v Praze 2 náležitě cení, což bylo patrné i z toho, že právě Jakl zahajoval kolečko, v němž se kandidáti prezentovali. "Ani nevím, čím jsem si toto čestné první místo zasloužil," glosoval celou situaci nejznámější z nich. "Chtěl bych za tuto kandidátku straně Svobody a přímé demokracie poděkovat, cením si jí. Vážím si jí hlavně kvůli tomu, že to pro mě bylo signálem opravdu upřímného zájmu strany o spolupráci s jinými stranami," pokračoval.