Podívat se na účet skrze internetové bankovnictví je ve světě běžná záležitost. V budoucnu by chtěla umožnit uživatelům ovládat jejich finance na dálku i sociální síť Facebook. Zástupci společnosti jednali s velkými americkými bankami o tom, zda by mu poskytly detailní finanční informace o klientech. A to včetně jejich transakcí na platebních kartách nebo informacích o pohybech na účtu, informoval americký deník The Wall Street Journal.

