K písčité pláži připlouvá velký gumový člun. Rychle z něj vyskakuje asi 40 migrantů, kteří se před zraky zaskočených turistů rozbíhají do okolních dun a mizí z dohledu. Video, natočené poblíž jihošpanělského plážového městečka Tarifa, přesně ilustruje rostoucí nápor migrantů, kterému Španělsko čelí.

Ve srovnání s vrcholem migrační krize v roce 2015 počet běženců mířících k evropským břehům výrazně klesl. Změnily se ale trasy, kudy přicházejí. Španělsko letos co do počtu příchozích migrantů překonalo Itálii. Do Španělska míří na lodích z Maroka, pod tlakem jsou i enklávy Ceuta a Melilla na severu Maroka. Právě do Ceuty nedávno proniklo asi 600 migrantů.

Současný migrační nápor otestuje toleranci Španělů a politických stran, které mohou být v pokušení migračních potíží využít před řádnými volbami, jež se musí konat nejpozději v červnu 2020.

21 tisíc Zhruba tolik migrantů letos dorazilo do Španělska. Ve stejném období loni to bylo zhruba 5900. Do Itálie letos připlulo 18 130 běženců.

Migrační nápor zvyšuje tlak na nového socialistického premiéra Pedra Sáncheze, aby razantněji zasáhl proti nelegální migraci.

Papíry nejsou pro všechny