Z pohledu indexů atakujících historická maxima a hvězdných firem kynoucích do dosud nepředstavitelné velikosti a hodnoty zažívá americká burza zlaté časy. Pod nablýskaným povrchem však bobtná problém. Počet firem, jejichž akcie si mohla veřejnost bez problémů na regulovaných trzích koupit, se už dvě desetiletí snižuje. Základna pyramidy, na jejímž vrcholu nyní trůní Apple, tak eroduje. A to značným tempem.

V polovině devadesátých let se na amerických burzách obchodovalo s akciemi více než osmi tisíc firem. V roce 2016, z něhož jsou nejčerstvější data, jich zbylo jen 3627. Současně narostla populace USA, takže v přepočtu na hlavu je pokles ještě dramatičtější. Před dvaceti lety na jeden milion Američanů připadalo 29 veřejně obchodovaných firem, dnes je to 11. Je to výrazně méně i ve srovnání s polovinou 70. let, kdy podle dat Centra pro výzkum kurzů cenných papírů na University of Chicago byl tento poměr na 23.