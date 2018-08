Když se počátkem června sešli americký a severokorejský vůdce v Singapuru, nemohlo nikomu uniknout, že ať už se tam peklo cokoli, Evropa byla ponechána stranou. Vzhledem k tomu, že obsah i důsledky summitu zůstávají nejasné, nemuselo by to Evropany tolik mrzet (tedy pokud to neberou jako důkaz své uvadající prestiže). V pondělí spuštěné první kolo amerických protiíránských sankcí se jich ale citelně dotýká, protože míří proti tři roky staré dohodě o íránském jaderném programu, kterou podepsaly mimo jiné hned tři evropské mocnosti − Británie, Francie, Německo − a navíc i Evropská unie jako celek.

