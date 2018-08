Personálie

◼ Do pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs nastoupili na pozici of counsel Jiří Besser a Jaroslav Tajbr. Besser, který se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice a korporátní finance, po jedenácti a půl letech ukončil spolupráci s kanceláří Weil, Gotshal & Manges. Během své praxe také zastupoval klienty před Evropskou komisí a národními antimonopolními úřady. Tajbr přichází z advokátní kanceláře Noerr, kde se zaměřoval na právo duševního vlastnictví, IT, média a ochranu osobních údajů.