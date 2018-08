Pokud radikální strany − komunisté a hnutí SPD − zpochybňují českou účast na vojenských zahraničních misích, ohrožují postavení země v NATO, které je garantem bezpečnosti ve světě. Prohlašuje to například velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. A o pozastavení české účasti v misích nechce slyšet ani vicepremiér a ministr zahraničí a vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Tvrdé výměně názorů mezi politiky předcházela tragédie, k níž došlo v neděli v Afghánistánu. Sebevražedný atentátník při útoku zabil tři české vojáky, kteří se zde účastnili operace NATO.

Nové pokusy komunistů zastavit vojenské akce v zahraničí podle Hamáčka nesmí českou účast v misích ohrozit. "Neumím si to představit. Byl by to velmi silný politický signál," řekl vicepremiér. S předsedou vlády Andrejem Babišem se o této věci chce bavit, jakmile se šéf ANO vrátí z dovolené v Řecku.