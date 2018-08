Ceny rostou, centrální banky postupně zvyšují úrokové sazby a lidé chtějí alespoň kapku jistoty, i když je to bude něco stát. A protože domy a byty se stále považují za nejjistější a také nejpotřebnější investici, jsou lidé ochotni za ni platit. I více, než by museli. Nejde jen o cenu samotné nemovitosti, ale i o cenu peněz. Namísto hypotéky, jejíž úroky se mění v čase podle toho, jak se vyvíjí peněžní trh, chtějí mít své jisté, třeba i na dvacet let. A tak platí. V celé Evropě.

