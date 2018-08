Bývá to tak vždy, když na zahraničních misích zahynou čeští vojáci. A přišlo to i po smutné zprávě o smrti rotného Martina Marcina, desátníka Kamila Beneše a desátníka Patrika Štěpánka při plnění úkolů v Afghánistánu. Po prvotním šoku, kondolencích, vyzdvižení zásluh a hrdinství se ozvali pochybovači. Je prý potřeba přehodnotit českou účast na vojenských misích v cizině.

Konkrétně si to myslí okamurovci a komunisté. SPD nechce české vojáky posílat do zahraničí vůbec, protože jejich úkol vidí jen v obraně českého území. A KSČM by působení Čechů v cizině omezila jen na mise s mandátem Rady bezpečnosti OSN. Tedy se souhlasem Ruska, které má v radě právo veta.

Pomiňme, jak hrubé a nepatřičné jsou takové úvahy ve chvíli nejhlubšího zármutku rodin zemřelých. Vždyť znevažují smysl oběti, k němuž se padlí hrdinové přihlásili svou dobrovolnou účastí na misi.